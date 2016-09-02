互聯網＋公益 大陸民間募捐修長城
最近10年，大陸對長城的修復投入了19億元（人民幣，下同），但整體效果不佳，甚至到現在在某些鄉區，人們還可以花錢買「長城磚」蓋房子。大陸文物保護基金會最近首次提出以群眾參與方式保護長城，採取「互聯網+公益」的方式募捐，為修繕長城籌集資金。這也是第一次有民眾力量參與的文物保護行動。
早在10年前，大陸就公布《長城保護條例》，明確禁止不得在未開放為參觀遊覽區的長城段舉行活動，但仍屢禁不止，擋不住遊客好奇的腳步，最終令長城不堪重負。甚至不少商人，在未開發的長城區域發展出一條龍的產業鏈，龐大的利潤想讓他們放棄利益，更是難上加難。
「這一次公益活動將保護長城的主題推廣到每個民眾身上，一方面借助群眾力量籌集資金，另一方面更能激發他們保護文物的責任心。」大陸國家文物局副局長劉曙光表示，面對長城如此龐大的建築群，政府的力量依舊是薄弱的，需要廣泛動員社會力量參與。
本次募得的資金，將用於修繕河北省寬城縣和遷西縣喜峰口長城段、北京市懷柔區箭扣長城段。箭扣地段在未開發長城中名聲最響，受破壞程度也最大，修繕費用約1500萬元，目前已捐1000萬元。喜峰口段長城透過線上線下相結合的募捐方式，首期募捐目標為1100萬元。
大陸財政撥款對於景區和非景區長城差別很大。舉例來說，人們熟知的八達嶺、山海關、嘉峪關等地區長期處於國家重點保護下，甚至政府曾投入近2000萬元在嘉峪關一處整修上。而盤桓在荒山野嶺上的部分牆體則無人管理，甚至變成斷壁殘垣，逐漸消失。
湖北盧龍縣東風村背靠長城，村民貧窮，早年常有村民們拆下長城磚蓋房，如今這種現象雖有減少，仍有不少人認為「管得不算嚴」，買賣長城磚在許多鄉下仍很常見 ，只要花30元到50元就可買到，也為保護長城增加了難度。
(旺報)
關鍵字：長城
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