觀光局製播動畫廣告 吸引泰國民眾來台
為吸引更多泰國民眾利用免簽證措施來台旅遊，台灣觀光局即日起在曼谷市帝國大廈電視牆播出台北101和喔熊的動畫，告知泰國人來台免簽證。
這支長度15秒的動畫廣告，將播出一個月，與其他廣告24小時滾動式播出，主要是以泰文強調「泰國旅客免簽赴台觀光 一起去台灣旅遊吧」，接續先前的推廣活動，讓更多泰國民眾知道現在到台灣是免簽證，可以停留30天。
這處播放地點位於泰國高架捷運站與公車專用道總站交界處，每天通勤人數超過10萬人，是許多廠商熱愛的廣告點，許多國際大廠進行產品宣傳都會選擇此處，同時這裡也是許多攝影玩家最喜愛的景點之一。1050902
(中央社)
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