軍公教93上凱道 府院尊重表達看法權利

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監督年金改革行動聯盟明天下午號召上萬退休軍公教上街抗議，並集結府前凱道。總統府今天表示，台灣是民主社會，尊重各種多元聲音；行政院長林全說，這是他們表達看法的權利，應該尊重。

監督年金改革行動聯盟明天下午將率領軍公教勞退休團體進行「反污名、要尊嚴，抗議蔡英文，霸凌軍公教勞」九三大遊行；聯盟號稱要號召10萬人上凱道，抗議軍公教在年金改革議題中遭到抹黑。

聯盟規劃抗議人士明天下午2時兵分四路出發，4時集結在凱達格蘭大道上喊出心聲。

聯盟指出，今天軍公教勞警消人員會走上街頭，就是因為長期受到污名化的結果，今天走出來，是要反污名、要尊嚴，也希望年金可以好好的改，但不要有文革式、針對性的改；也希望不要把軍公教警消與勞工對立起來。

總統府表示，台灣是民主社會，尊重各種多元聲音，政府也希望在活動後，大家繼續坐下來，共同改革台灣的年金制度。

林全說，這是他們表達看法的權利，應該尊重。

不過，國防部發言人陳中吉說，現役軍人不應該也不適宜去遊行，行之有年，歷年都是這樣基調，以往如此，現在也如此；國防部目前沒查察措施，如果有人被檢舉，會視個人狀況處理。

考試院長伍錦霖談到明天可能有公務人員上街遊行表示，九三軍公教勞遊行在假日舉行，沒動用公家資源，也非為特定政黨舉辦，沒違反公務員服務法等相關法規。

由於遊行兵分四路，可能對假日的台北市交通產生影響，台北市政府警察局交通警察大隊除說明管制區域，並表示不會使用拒馬、蛇籠，改以1300個改道牌代替。

台北市警局說，加上支援警力後，共有超過1000警力投入維持遊行秩序，預估遊行人數在8萬至10萬人間。

由於管制區內原本的公車無法行駛，台北市公共運輸處把71線行經凱達格蘭大道等遊行管制區內的公車改道，呼籲民眾至鄰近站候車。

北市公共運輸處配合遊行，在景福門周邊道路凱達格蘭大道、仁愛路、信義路、中山南路、公園路、愛國東路、青島西路、濟南路、襄陽路、林森南路及新生南路等道路交通管制處，調整該區公車行駛動線，預計有71線公車改道、97個站位取消。

公共運輸處表示，遊行周邊人潮多，民眾可利用鄰近捷運車站至目的地，避免影響行程，期間停用的站位，於到站顯示牌上也會顯示「交管不停靠」，提醒民眾。1050902

(中央社)