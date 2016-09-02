尋求獨立 蘇格蘭首席大臣捲土重來

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蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天針對獨立議題發起一項大型的新調查，她表示，英國脫歐公投已改變蘇格蘭2014年投票反對脫離英國時的情況。

蘇格蘭人在6月去留歐洲聯盟公投中，有62%支持留在歐盟，與英國整體投票結果決定脫歐大相逕庭。

施特金對所屬蘇格蘭民族黨（SNP）國會議員說：「英國脫歐讓獨立議題捲土重來...我們將得以掌控自己的命運。」SNP支持蘇格蘭脫離英國其他地區獨立。

中間偏左領袖施特金說，這項調查將透過一個網站實施，並對黨員進行民意測驗，目標是觸及兩百萬人，或大約半數選民。

調查結果將在11月30日紀念蘇格蘭守護神的聖安德魯日（St Andrew's Day）揭曉。

她說：「我相信，我們的黨現在就獨立引導新對話是對的。這將是一場新辯論，不會是2014年重演。」

蘇格蘭人對獨立議題嚴重分歧，YouGov今天公布的新民調顯示，54%反對獨立，46%贊成。

兩年前的蘇格蘭獨立公投中，55%投票反對獨立，45%贊成。

不過施特金說，英國脫歐的影響一旦清楚呈現，支持獨立的力量將增強。

她指出，保守黨政府並未對6月去留歐盟公投脫歐派獲勝做好準備，這種態度「既魯莽且不負責」，並警告此一結果將重創蘇格蘭經濟。1050902

(中央社)