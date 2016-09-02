陸辦G20重經濟 外媒：政治不能避免

中國大陸杭州9月4日到5日舉辦的二十國集團（G20）領導人峰會，大陸希望經濟成為G20的主要議題，但外媒說，包括南海等政治議題，是大陸這次峰會避不開的話題。

美聯社評論，中國希望借舉辦G20的機會向全世界展示作為全球第二大經濟體的角色和逐漸增強的外交勢力，希望避免峰會期間談及南海問題、與韓國和日本的爭議，以及打壓異議人士和維權律師。

不過，評論說，大陸設置議題的能力將在本次峰會面臨嚴峻挑戰，因為中國自身已捲入一些與周邊國家的摩擦。

如南海問題、中日之間的釣魚台爭端，往日與中國修好的韓國，目前因在其境內與美國聯手部署「戰區高空防衛系統（THAAD）」，導致中韓關係降溫。

在東亞之外，中國還將與英國修復 「黃金十年」的雙邊關係。評論稱，英國新任首相上任後，英政府決定推遲批准辛克利角核電站項目，影響了中英的「黃金十年」。

但不管G20的結果如何，中國還是不遺餘力地確保峰會安全召開，為了峰會召開，杭州西湖，自上周末已經開始暫停接待遊客，杭州市也停止接待旅行團。浙江省旅遊局則推出價值逾100億元人民幣的旅遊消費券，鼓勵市民外遊，以便峰會舉行。

市區居民需憑證出入和進行安檢，而全杭州市與G20無關的企業於9月1號到7號全部休假，包括市區內所有中小學校也都延遲至8日才開學。1050902

(中央社)