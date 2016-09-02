陽岱鋼敲雙安 難擋軟銀浮現「M20」

陽岱鋼2日對戰歐力士打出2安打。（資料照片／日職洋聯TV）

我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼今（2）日對戰歐力士隊繼續打出安打，單場4打數2安打、他已連續8場打出安打，可惜火腿隊2比5輸球，讓軟銀鷹浮現封王魔術數字「M20」。

火腿隊排出有原航平先發6.1局被打7安打、失3分，最後吞下個人第8敗，有原已經超過1個月沒有嘗到勝投滋味；歐力士排出金子千尋先發6局被打6安打失2分，但勝投是中繼1局無失分的松葉貴大。

打第6棒的陽岱鋼在4局、8局打出1安打，除了4局上有洋炮萊爾德支援安打之外，8局沒有隊友火力相挺，這2局火腿都沒有拿下分數；火腿在3、6局都靠萊爾德的火炮各拿1分。

不過，歐力士悶到7局下一口氣攻得3分，逆轉火腿，8局下，歐力士再得2分，終場歐力士5比2打敗火腿隊。軟銀鷹2日以8比6打敗樂天金鷲，封王魔術數字為「M20」。

(中時電子報)