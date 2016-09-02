陽岱鋼敲雙安 難擋軟銀浮現「M20」
我國旅日職棒火腿隊球星陽岱鋼今（2）日對戰歐力士隊繼續打出安打，單場4打數2安打、他已連續8場打出安打，可惜火腿隊2比5輸球，讓軟銀鷹浮現封王魔術數字「M20」。
火腿隊排出有原航平先發6.1局被打7安打、失3分，最後吞下個人第8敗，有原已經超過1個月沒有嘗到勝投滋味；歐力士排出金子千尋先發6局被打6安打失2分，但勝投是中繼1局無失分的松葉貴大。
打第6棒的陽岱鋼在4局、8局打出1安打，除了4局上有洋炮萊爾德支援安打之外，8局沒有隊友火力相挺，這2局火腿都沒有拿下分數；火腿在3、6局都靠萊爾德的火炮各拿1分。
不過，歐力士悶到7局下一口氣攻得3分，逆轉火腿，8局下，歐力士再得2分，終場歐力士5比2打敗火腿隊。軟銀鷹2日以8比6打敗樂天金鷲，封王魔術數字為「M20」。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。