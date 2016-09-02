日本長期公債殖利率 升至逾5個月高點

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日本長期公債周五賣壓沈重，使10年、20年、30年與40年期的公債殖利率皆揚升至逾5個月高點，歸因於日銀（BOJ）擬於本月開會檢視寬鬆政策，可能減少購買超長期公債，令債市投資人採觀望態度，並等待日銀總裁黑田下周一發表的演說，以取得更多的交易線索。

日本10年期公債周五盤中一度升至負0.020％，寫下3月16日以來最高，最後收在負0.025％。

(工商)