生育日宣傳照挨批 義當局更改內容

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義大利政府激勵年輕伴侶「加把勁」，提升全國低生育率的宣傳活動照在社群媒體引發反彈聲浪後，當局決定更改相關內容。

一連串用來宣傳「生育日」（Fertility Day）的文字圖片，被抨擊為傲慢、性別歧視和威嚇後，義大利衛生部長羅倫辛（Beatrice Lorenzin）今天表示，已下令更改線上活動的內容。

引起最多人強烈抗議的圖片內容是，1名面帶憂慮的年輕女性一手按著腹部，另一手拿著沙漏計時器，裡頭的沙子不斷落下。

標題寫著「美麗沒有年齡限制，但生育能力有」，各界批評這暗指女性膝下無子，只能怪罪自己延遲懷孕時間。

另1張香蕉外皮腐壞的圖片，則暗示「男性的生育能力遠比你想得更加脆弱」。

還有1張圖片的內容為男子手上拿著煙，警告標語寫著「別讓你的精子灰飛煙滅」。

英國廣播公司（BBC）報導，社群媒體用戶抨擊，宣傳活動顯然不瞭解義大利生育率低迷的背後原因。

羅倫辛說：「我們無意冒犯或激怒任何人。假如傳遞這些訊息的效果不如我們預期，我們將做些改變。」（譯者：中央社劉文瑜）1050902

(中央社)