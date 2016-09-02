《屍速列車》前傳動畫 台中搶先看
《屍速列車》於今日在台上映，場次入座率極高，網路一面倒好評。前傳動畫《起源：首爾車站》將在10月13日開跑的台中國際動畫影展首映，並於10月21日躍上大銀幕，導演延尚昊亦將親自訪問台灣，在台中、台北兩地與影迷見面暢談創作理念。
延尚昊在執導《屍速列車》之前已是赫赫有名的動畫導演，曾創作出批判性強烈的《豬玀之王》和《偽善者》等作品。《起源：首爾車站》描述發生在《屍速列車》前一晚的故事。喪屍病毒隨著夜幕來臨籠罩首爾車站，首當其衝的街友們變成殭屍大軍，全城淪陷。為了還債被迫為娼的少女和僅存的街友拔腿狂奔才意識到自己無處可去，還成為警察和政府敵視攻擊的對象。《起源：首爾車站》的調性比《屍速列車》更為絕望黑暗，導演意在諷刺社會陰暗面和當權者的冷血暴力。
《起源：首爾車站》的創作早於《屍速列車》，因韓國發行商「N.E.W」的CEO金宇德對《起源：首爾車站》初剪版大感驚艷，力邀延尚昊改編為真人電影，因而誕生年度殭屍神片《屍速列車》。《起源：首爾車站》在台中國際動畫影展的首映之外，也將於10月21日躍上大銀幕，讓觀眾一睹延尚昊導演充沛的創作才華。車庫娛樂今日推出《屍速列車》、《起源：首爾車站》超值雙拼套票。
(中時)
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