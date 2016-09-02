俄羅斯支持限制產能 油價周五反彈

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由於俄羅斯表達支持限制產能協議，推升油價周五反彈，終結連3日走跌。

倫敦ICE期貨交易的布蘭特原油大漲2％至每桶46.39美元，紐約Nymex西德州中級原油期價走揚1.9％至43.97美元。俄羅斯總統普丁表示，支持本月稍晚與OPEC開會時達成限產共識。

(工商)