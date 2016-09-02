阿拉比卡咖啡豆期價走揚

我要評比

因咖啡豆期價前景提升，以及巴西產地咖啡樹提前開花，可能影響日後咖啡豆產量，使芝加哥期交所（CBOT）阿拉比卡咖啡豆12月期價周四大漲3％，收在每磅1.5140美元，盤中一度勁升3.9％至1.528美元，寫下7周高點。周五該期價續漲0.4％至1.5195美元。

(工商)