王勝偉連2場開轟 象隊6局領先猿隊
中職今（2）日在桃園球場的象猿戰，賽前下雨又有幻象2000戰機衝場與國軍戰技表演，比賽也打出一波波高潮，猿隊陽耀勳成功扮演「開路先鋒」，分別打出全壘打、三壘打，不過，前6局猿隊4比6落後中信兄弟。
象猿戰因雨整理場地而延到晚上7時10分開打，猿隊先發投手蔡璟豪主投3.1局被打8安打失6分KO退場，郭駿傑接手投完6局。中信兄弟洋投伍鐸投6局被打8安打失4分，送出7K。
2局上，中信兄弟展開得分大局，林智勝、蔣智賢與陳子豪連續安打添得2分，加上陳家駒犧牲打、張正偉的野選，中信兄弟再獲2分，不過，野選的判決引來猿隊總教練洪一中嚴正抗議，但沒有改變判決。
猿隊在2局下反撲，陳俊秀二壘安打、朱育賢再補安打，猿隊攻得1分；3局下，猿隊陽耀勳一上場馬上揮出陽春炮，猿隊追成2比4。
不過，4局上，中信兄弟立即要回分數，陳家駒打出安打後，王勝偉補上全壘打、他連2場開轟，中信兄弟又把2分差比數要了回去，並以6比2取得領先。
5局下，陽耀勳再揮出三壘打帶動攻擊，林智平、林泓育都有1打點的安打貢獻，猿隊追成4比6。
(中時電子報)
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