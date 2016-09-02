羅根馬歇爾格林捲入屠殺事件 《戰後》與妻情轉淡

羅根馬歇爾格林（右）在影集中結束服役回到家鄉，不過與妻子的感情卻日漸轉淡。（HBO提供）

CINEMAX全新驚悚動作影集《戰後啟示錄》，以海軍陸戰隊隊員麥克康威為主角，場景設定在1970年代初期的孟菲斯市，麥克剛從越南結束第二次服役回到家鄉，卻發現自己在國外作戰時，竟被捲入一場惡名昭彰的屠殺事件，無端遭受汙名化。雖然麥克與他的同僚亞瑟所羅門被證實與整起事件無關，仍然受到的嚴重排擠與歧視，同時也無法找到像樣的工作。

麥克與妻子喬琳的感情也日漸淡薄，他和亞瑟受到來自掮客頭子的蠱惑，這組織背後隱藏著橫跨密西西比河流域貪腐與殺戮的複雜網路。剛開始麥克拒絕提供任何協助，但是亞瑟受不了利益的誘惑違背自身原則，麥克發現自己竟然被掮客組織以「Quarry」的代號納入組織中，而這也為他和妻子帶來無法想像的後果。

《戰後啟示錄》的演員陣容包括羅根馬歇爾格林（Logan Marshall-Green；《普羅米修斯》、《24小時反恐任務》、《蜘蛛人：返校日》》飾演麥克康威，當他決定重返越南時，發現代價卻是自己的「正常」生活。喬迪巴爾佛（《絕命終結站5》）飾演麥克的妻子喬琳，喬琳在當地報社工作，當麥克不在的期間，她做出了悔恨不已的決定。彼得穆蘭（HBO《愛，當下》）飾演掮客頭子，他總是帶來殘酷的要求。妮基阿姆卡伯德（《路德探長》）飾演麥克亞瑟的妻子露絲所羅門，並育有兩名孩子。達蒙海瑞曼（《火線警探》）飾演巴帝，是掮客組織中古怪的一員。

《戰後啟示錄》改編自馬克斯艾倫科林斯（Max Allan Collins）的小說，他同時也是《非法正義》（Road to Perdition）原著小說的作者。第一季共8集將在9月10日（六）上午10點於CINEMAX頻道獨家與美國同步首播，當日晚間10點再次播出。HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時)