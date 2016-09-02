美國將銷毀全部芥氣炮彈

美國的芥氣炮彈仍相當的多，許多炮彈都超過90年。(圖/美國陸軍)

芥氣(Mustard gas)是化學武器當中相當古老的一種，這種液體一但在空氣中揮發，就有廣域面積的致命區域，接觸就會造成皮膚潰爛，吸入就會造成呼吸道的沾黏，致命性幾乎百分之百。

早在一次大戰的歐洲戰場，協約國與同盟國都使用過芥氣；在戰後雖然有日內瓦公約嚴令禁止，但是在許多的區域戰爭，這種可怕的武器仍然多次被使用，比如二戰期間，墨索里尼就用芥氣入侵衣索比亞；而在日本侵華戰爭當中，日本也多次使用芥氣炮彈大規模的殺傷國軍部隊。即使到了二戰後後，芥氣還是活躍在各個區域戰爭，中甚至在近年的中東衝突依然如此。

由於芥氣廉價易製作，因此許多國家都會有，即使連世界首強的美國，也有極大量芥氣炮彈。並不是美國不想銷毀，而是擺脫這種武器，比製作它要困難多了，它極易揮發，一但打開就會造成清理者的致命風險。

美國目前採用掩埋法，將致命的化學武器掩埋在夏威夷西南方825英里的約翰斯頓環礁(Johnston Atoll)。這種眼不見為淨的做法當然一直被人非議。因此美國決定認真解決芥氣炮彈。

二戰期間，英國一直都在德國放毒氣彈的恐懼陰影下，倫敦市民上街都要戴防毒面具，幼兒也不例外。(圖/網路)

大眾科學(Popular Sciense)介紹，美軍決定在科羅拉多州南部的普韋布洛化工倉庫(Pueblo Chemical Depot )建造自動化拆彈工廠，以遠端遙控的方法，控制機器人來執行拆彈作業，廠區經理奎格.摩曼(Greg Mohrman)說：「這套系統已經模擬很久，就是為了確保安全性，現在我已經有十足的把握可以完成化學武器的銷毀作業，並且即將展開。」

摩曼說明拆除有害物質的方法，將會用水、化學中和劑與細菌來中和掉芥氣的毒性，以確保拆後後不會留有後遺症。該工廠預計一天可以銷毀500枚化武，並在2020年將美國的所有化武全部銷毀。

(中時電子報)