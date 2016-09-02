林美秀的夫妻情趣 透過紙條傳情
藝人林美秀近期主演電影《銷售奇姬》上映，劇中有為體貼的好老公（納豆飾演），但其實現實生活中的林美秀，也是為體貼老公的賢妻。「我曾外出拍戲三天，就先將水果和食物通通分類裝好，然後留紙條給他。」林美秀說，自己就是「戲中的納豆」，更開心分享夫妻間增加生活情趣的方式，就是「紙條傳情」！
除了紙條傳情外，林美秀更加碼透露，因為經常煮宵夜給老公吃，爆料老公應該胖了10公斤，「因為我煮泡麵當宵夜時，我一碗，他兩碗，但我可能只吃半碗就給他，所以他吃了兩碗半」，語畢逗得現場哈哈大笑。
當被問到在拍戲時，是否知道白白白歆惠懷孕的事情，林美秀說，都是看電視新聞才得知，至於外界們也很關心林美秀的「肚皮」，她笑說，「我是藏不住秘密的人，如果有好消息，一定會跟大家說。」
(旺報)
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