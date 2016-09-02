陸殲-20到四川高原測試

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據報導，中國大陸研制的第5代（西方4代）殲-20戰機最近在四川甘孜藏族自治州的稻城亞丁機場進行測試。

新浪軍事網今天在報導中表示，殲-20已經前往海拔4411公尺的世界最高機場進行高原試飛，這是世界最高的機場。

報導表示，相對於美國和俄羅斯，大陸擁有面積廣闊的青藏高原，有便利條件為5代戰機累積完善的高原使用經驗。

報導張貼了據稱是網友在稻城亞丁機場拍攝到的殲-20照片。1050902

(中央社)