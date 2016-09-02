韓演員李賢宰和金烈結婚 又添明星夫妻

在中國大陸演出首部電影「小時代3：刺金時代」、在片中飾演主角楊冪的弟弟Neil一角的南韓演員兼男模李賢宰，將於10月3日與演員金烈舉行非公開婚禮。

南韓媒體「TV Report」今天報導，李賢宰的親朋好友已經收到婚禮邀請函。新娘金烈是李賢宰相識已久的好友，在經過1年的戀愛之後，決定一起步入婚姻，並在近期公開兩人浪漫甜蜜的婚紗照。

據報導，李賢宰表示，「為了能在更穩定的環境下完成學業和發展演藝事業，李賢宰十分積極地準備和金烈的結婚儀式，絕對不是因為奉兒女之命的未婚先孕。」

李賢宰1988年出生於南韓，擁有1/4美國血統，是MATE樂隊和EDEN樂隊的鼓手、演員和模特兒。2008年以鼓手身分參與電影「超速緋聞」OST的錄製。2013年，演出「職場之神」、「無計畫家族3」等。

據報導，2014年李賢宰在中國演出首部電影「小時代3：刺金時代」，在該影片中李賢宰飾演主角楊冪的弟弟Neil，一位中法混血律師。

此後，又演出「小時代4：靈魂盡頭」。2016年在中國演出網路劇「極品模王」，隨後又演出中國一線青春明星均有露臉的古裝電視劇「思美人」。

李賢宰以俊朗外表、精湛演技以及親和力在中國積累了不少的人氣，眾多廣告代言也是源源不斷。近來以嘉賓身分參與MBC脫口秀節目「黃金漁場：Radio Star－－好運羅曼史特輯」的錄製，更是引起影迷熱烈迴響。

新娘金烈2010年以演出電影「不可饒恕」出道，此後參與「工作女郎」、「新妓生傳」、「好運來」和「離婚律師戀愛中」等影視作品演出。1050902

(中央社)