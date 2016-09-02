身障妹討扶養費 法官判5兄姐負責
李姓婦人患有中度智能障礙、雙眼幾近失明，去年摔傷後住進護理之家，因母親去世、父親年事已高，無工作和謀生能力的她向5名兄姐討扶養費。
5兄姐也都喊窮，4個姐姐稱嫁出去後名下無財產，多靠國民年金或低收入戶過活，哥哥則要負擔重症父親的醫藥和生活費，太太也因癌症纏身，都說無力負擔。
桃園地院法官調閱相關財產證明發現5兄姐家境確實並不寬裕，但對妹妹有「生活扶助義務」，在不犧牲自己生活為原則下，認為妹妹聲請每月1萬4千餘元過高，裁定酌減為每月共同負擔8500元。
(中時)
關鍵字：扶養費
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