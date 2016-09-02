間歇豪雨不斷 高市應變中心2級開設

高市地區整天間歇雨勢，傍晚則是豪雨、閃電及雷擊不斷，因瞬間大雨造成不少路段有積水，市府晚間8時成立應變中心3級開設，由水利局進駐展開先期作業，並通報新聞局、消防局加強宣導，警消也出動巡視各地有無災情，目前無重大災情傳出。雖然水勢剛停歇，積水路段也排水順暢，但10分鐘前又下起雨來，市府轉應變中心2級開設。

(中時)