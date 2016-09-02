配合新南向 羅致政：外館整併年輕化

我要評比

配合新南向政策，身兼民主進步黨國際事務部主任的立委羅致政今天說，外交部將推動外館精簡與年輕化，柬埔寨設外館是一個目標，美洲與歐洲擬裁撤部分外館。

羅致政下午受訪表示，外交部將推組織再造，優先啟動外館整併精簡案與年輕化，目前約120個外館，在資源預算不變情況下適度整併。

他表示，以美國而言，13個外館太多了，駐丹佛台北經濟文化辦事處、駐邁阿密台北經濟文化辦事處只有接送機的功能，根本可以不要。

羅致政說，立法院新會期是預算會期，外館整併精簡案將是討論重點，不排除專案報告，以新加坡而言，全世界外館不到80個，很多歐美國家如英、法也沒台灣那麼多，台灣不是外交資源不足而是重分配問題。

年輕化部分，羅致政表示，外交單位強調論資排輩，一位年輕人要幹到司長搞不好都50歲了，駐台灣的新加坡代表40幾歲，台灣外交升遷管道嚴重被阻塞，外館館長屬政治任命他沒話說，但應讓升遷管道流通，一定要讓年輕人有機會。

總統府新南向政策辦公室主任黃志芳將任新加坡代表，新南向辦公室將併入行政院對外經貿談判辦公室，羅致政分析，新南向政策綱領已底定，下一步會回歸行政體系落實。

被詢及黃志芳駐新加坡向國際釋放何種訊息？羅致政說，黃志芳曾任外交部長且與總統蔡英文關係密切，新加坡應該樂於接受；向東南亞國家宣示，負責新南向政策的人派駐新加坡站到第一線，代表台灣認真執行新南向政策，黃志芳背負政策成敗重要責任。

新南向政策在觀光部分，羅致政評估約半年內可以看到成效，如加強東南亞國家來台免簽、已上路試辦泰國及汶萊來台免簽證入境停留30天，為期1年，推動東南亞國家免簽可以吸引東南亞國家觀光客來台旅遊。1050902

(中央社)