香港人民幣存款跌至3年以來最低

我要評比

香港中通社報導，香港7月份人民幣存款跌穿7,000億元人民幣（下同），至6,671億元，月減6.2%，金額是3年以來最低。

銀行公會署理主席譚何錦文2日表示，人民幣存款持續下跌，主要由於市場對人民幣貶值的預期較大。但她認為，香港人民幣的流動性健康，離岸人民幣市場仍然有序運行，隨著未來深港通開通，相信會有利在岸及離岸人民幣市場發展，離岸人民幣資金池水平亦會再次回升。

(工商)