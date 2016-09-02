「獅子山」颱風影響 大陸四省區百萬人受災
大陸民政部消息，截至2日9時，受今年第10號颱風「獅子山」影響，內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江4省（自治區）95萬人受災，4.6萬人緊急轉移安置，8500餘人需緊急生活救助。農作物受災面積464.9千公頃，近1300間房屋不同程度損壞，直接經濟損失16.1億元（人民幣，下同）。
黑龍江省民政廳報告，哈爾濱、雞西、鶴崗等9市46個縣（市、區）45萬人受災，近3000人需緊急生活救助；近200間房屋不同程度損壞；農作物受災面積390.3千公頃，其中絕收44.7千公頃；直接經濟損失11.1億元。
內蒙古自治區民政廳報告，赤峰、阿拉善2市（盟）3個區（旗）1.5萬人受災，農作物受災面積2.3千公頃，直接經濟損失近1400萬元。
遼寧省民政廳報告，大連、鞍山、丹東等5市7個縣（市）28.6萬人受災，5500餘人需緊急生活救助；農作物受災面積30.4千公頃，其中絕收400餘公頃；直接經濟損失1.7億元。
吉林省民政廳報告，長春、吉林、通化等５市（自治州）17個縣（市、區）19.9萬人受災，4.6萬人緊急轉移安置；1100餘間房屋不同程度損壞；農作物受災面積41.9千公頃，其中絕收4.2千公頃；直接經濟損失3.2億元。
(中時)
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