加拿大第2季勞動生產力下滑

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加拿大統計局周五公布，第2季勞動生產力較前季下滑0.3％，減幅小於市場預期的0.4％。第1季勞動生產力上揚0.4％。

加國第2季單位勞動成本攀升0.7％，不過工作時數則減少0.5％。

本周稍早，加拿大甫公布第2季GDP衰退1.6％。

(工商)