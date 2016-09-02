高市暴雨 各地傳災情

新崛江商圈成水鄉澤國，店家提早打烊。（翻攝爆料公社）

愛河之心滿水位淹到人行道。（翻攝爆料公社）

車子泡在水中，動彈不得。（翻攝爆料公社）

市區多處淹水。（翻攝爆料公社）

高雄市今天傍晚起下暴雨，造成市區多處地方傳出災情，水利局在晚間8點成立豪雨三級開設。包括新崛江商圈、九如交流道附近、哈瑪星地區等，車輛難以通行，甚至成了泡水車。更有民眾直擊85大樓外的人孔蓋噴發，好似在跳水舞。

根據中央氣象局資料顯示，高市雨量排名，分別為最高的林園區301mm、小港區289.5mm、新興250mm，依據是鼓山、阿蓮、前鎮、三民等地區。

由於雨勢來得又快又猛，積水難以快速宣洩，造成新崛江商圈變成水鄉澤國，店家提早打烊；愛河之心滿水位，河水沖上人行道；鹽埕區七賢、大公路附近大淹水，水深半個輪胎高；中華、四維路口積水嚴重，汽車成了泡水車；復興路積水漫進民宅。

晚間9點，氣象局又針對高雄、屏東發布大豪雨特報，今（2日）晚至明（3日）高雄市及屏東縣有局部大豪雨，提醒民眾要注意。

(中時)