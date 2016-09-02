美國9月升息機率大減 美股開盤走高

美國就業市場在歷經前兩個月強勁增長後，8月成長速度已較預期放緩，這也排除聯準會(Fed)最快將在本月升息的可能性。受此影響周五開盤美股漲、美元跌。

由於9月升息預期已大幅降溫，美股周五開高，道瓊工業指數在開盤後短短幾分鐘甚至還暴漲逾百點，標準普爾500與那斯達克指數漲幅也在0.5％左右。在美股飆漲帶動，歐股漲幅也呈現擴大。不過美元兌日圓匯率則走貶0.4％至102.88日圓；對16種貨幣的華爾街日報美元指數也下跌0.4％。

(工商)