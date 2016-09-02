嘲諷義大利地震災民 查理週刊惹議

最新一期的法國嘲諷雜誌「查理週刊」，刊出地震災民猶如義大利筆管麵或陷在千層麵裡的漫畫。在死者身上開玩笑，重災區阿馬特里切市長派洛奇說，「這令人討厭、局促不安。」

在2015年初辦公室遭到恐怖攻擊的「查理週刊」（Charlie Hebdo）不改諷刺的風格，在最新一期的雜誌上，刊出有關義大利中部大地震的漫畫，嘲諷身上染著血跡的災民像是番茄醬筆管麵，而埋在瓦礫下的受難者則像是千層麵。

此外，漫畫的旁白還寫著，「義大利的地震造成約300人死亡，還不知道地震帶來劇烈的搖晃前，是不是先高喊了『阿拉偉大』。」

阿馬特里切（Amatrice）市長派洛奇（Sergio Pirozzi）說，「我樂見嘲諷的漫畫，但對於死者和不幸的災難，不該開玩笑。我想這令人不快的漫畫，並不代表法國人的真正感受。」

當查理週刊遭恐怖攻擊時，義大利社群網站上也掀起「我是查理」的支持浪潮，看過嘲諷地震災民的漫畫後，有人表示，「我再也不是查理」。

然而，也有網友指出，查理週刊可能只是在批評義大利應對災難的方式，無意冒犯死者。1050902

(中央社)