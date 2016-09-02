魏德聖妻兒不在身旁 寂寞激出新片

導演魏德聖新片「52Hz, I love you」重回愛情題材，他說，拍片源起是有陣子妻兒不在身邊，寂寞感油然而生，才想拍部讓人「不孤單」的電影。

「52Hz, I love you」是魏德聖第4部執導作品，也是魏德聖時隔近9年，重回現代生活取材的愛情電影，預計明年1月26日農曆春節檔期上映。

電影前導海報及首支花絮今天曝光，海報以插畫形式呈現鯨魚和貓咪接吻的前導視覺，搭配「孤單，只是故事的開始」標語，宣告繼國片「海角七號」後，要再次展現「魏式浪漫」。

魏德聖表示，落單的鯨魚和小心翼翼的貓咪，其實是很多都市人縮影，鯨魚雖然勇敢求愛，可惜缺乏正確頻率；貓咪則戰戰兢兢、不輕易說愛，「我想每個人都可以在電影裡找到屬於自己的角色」。

談到拍片源起，魏德聖笑說，全因有陣子妻子和孩子都不在台北，寂寞感油然而生，「我突然很好奇其他孤單的人都在做什麼？」結果不論是上網或詢問身旁單身友人，發現獨處時都無所事事，才想要拍部讓人「不孤單」的電影。

被問到比較像海報上的鯨魚還是貓？魏德聖發揮「魏式幽默」說，「我兩種都不是，我是人」。並坦言當年拍「海角七號」過程最辛苦，這次拍「52Hz, I loveyou」最快樂、輕鬆、愉快且享受的一次拍片經驗。

魏德聖認為真正的浪漫是很生活，就像「52Hz, I love you」一樣，愈單純愈浪漫，他把現實生活想做卻沒做的都放在電影裡，「能夠和心愛的人一起分享、共同參與的感覺，就是我認為的真正浪漫」。1050902

(中央社)