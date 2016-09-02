南韓與肯亞合作建設核能發電廠

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南韓電力公司今天與肯亞核電委員會簽署備忘錄，為電力嚴重短缺的肯亞建設核能發電廠。

南韓電力公司（Korea Electric Power Corp，KEPCO）是國營企業，與肯亞核電委員會（Kenya Nuclear Electricity Board，KNEB）簽署備忘錄，共同建設肯亞核能發電廠，為這個東非最大經濟體擴大電力來源。

南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天報導指出，肯亞的目標是於2033年時全國總發電量達到4000兆瓦（4,000 megawatts）。

肯亞停電頻率非常高，部分原因來自老化能源廠與發電量不足。首都奈洛比（Nairobi）與其他多座大城市的許多企業不得不自備大型發電機。

透過KEPCO開發核能工業，南韓在全球使用核電國家中名列第5。

2009年，KEPCO獲得阿拉伯聯合大公國建造4座核能反應器的工程合約。目前該項工程仍在進行中。1050902

(中央社)