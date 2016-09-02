南韓與肯亞合作建設核能發電廠
南韓電力公司今天與肯亞核電委員會簽署備忘錄，為電力嚴重短缺的肯亞建設核能發電廠。
南韓電力公司（Korea Electric Power Corp，KEPCO）是國營企業，與肯亞核電委員會（Kenya Nuclear Electricity Board，KNEB）簽署備忘錄，共同建設肯亞核能發電廠，為這個東非最大經濟體擴大電力來源。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）今天報導指出，肯亞的目標是於2033年時全國總發電量達到4000兆瓦（4,000 megawatts）。
肯亞停電頻率非常高，部分原因來自老化能源廠與發電量不足。首都奈洛比（Nairobi）與其他多座大城市的許多企業不得不自備大型發電機。
透過KEPCO開發核能工業，南韓在全球使用核電國家中名列第5。
2009年，KEPCO獲得阿拉伯聯合大公國建造4座核能反應器的工程合約。目前該項工程仍在進行中。1050902
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。