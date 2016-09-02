王寶強綠案內幕瘋傳 僅4點消息可靠！
王寶強鬧婚變，在微博公開聲明指遭妻子馬蓉戴綠帽，消息轟動兩岸，網路上更是傳聞紛紛，大陸變性藝人金星日前也在節目《金星秀》談起此事，稱網路消息真假難辨，但唯一能肯定是真實的消息有4點。
王寶強事件轟動兩岸，知名毒舌主持人金星日前也在節目上分享自己觀察，認為在整起事件中，真正「靠譜」的消息只有4點，第一就是事件的起因，也就是王寶強最初的離婚聲明，第二為馬蓉在微博「善惡自有真相」的回應暗指馬蓉也有隱情。
接著金星又公開第3、4點，分別為王寶強現身法院起訴馬蓉要求離婚，要求一雙兒女的監護權，和馬蓉接著又在微博PO出控告王寶強妨礙名譽的起訴書，認為法院最終會做出評斷的。
不過金星的言論獲大部分網友吐槽連連，認為她有講跟沒講一樣，紛紛留言「你當我們是瞎的？不會看？用你說啊」、「全是廢話」，但也有人力挺金星有判斷力
，稱金星只是想呼籲大家別亂信謠言。
(中時電子報)
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