禽流感疫區 34國禁大陸寄月餅入境

中秋節快到了，大陸應景習俗總要送些月餅給親朋好友，尤其台灣有不少陸配，等著家人送來家鄉味解饞。但是因為大陸仍屬禽流感、口蹄疫等疫區，目前仍有逾34國家和地區禁止從中國寄送月餅入境。

據中新網報導表示，不光出境，入境也一樣有限制，大陸農業部與國家質檢總局規定，只要含有肉類、蛋等成分的月餅是禁止攜帶、郵寄入境。想寄送月餅的兩岸民眾都應該先確認規定，避免月餅被扣押、退回或銷毀，造成損失。

據瞭解，禁止大陸寄送月餅入境，包括印度、印尼、德國、丹麥、法國、巴西、卡達、匈牙利、西班牙、比利時、俄羅斯、剛果、沙烏地阿拉伯、烏拉圭、捷克、菲律賓、愛沙尼亞、新加坡、瑞士、緬甸、墨西哥、韓國、泰國、瑞典、哥倫比亞、赤道幾內亞、奈及利亞、查德、喀麥隆、蒲隆地、加彭、衣索比亞、蘇丹、利比亞等。台灣也禁止大陸月餅輸入。

此外，接受郵寄月餅入境的國家也有不同規定，日本規定5公斤以下不需檢疫證明及原產地證，但月餅盒上需注明成分及有效日期，5公斤以上需收件人提供動植物檢疫證明書，以及隨貨有寄件人原產地證明書；泰國和越南則要求月餅重量在0.5公斤以下；澳洲則要求月餅餡料不能含有蛋、肉類。

另歐盟對含有乾果類月餅中黃麴黴毒素B1要求遠高於中國大陸標準要求；美國農業部食品安全檢驗局要求含少量肉類、禽類或者蛋製品成分食品必須在美國檢驗機構或者經認可的國外食品管理機構監督下生產，否則不能進入美國，同時寄件人必須事先申報。

(旺報)