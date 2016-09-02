李安談新作《比利》 ：電影看清楚了 挺可怕！
李安新作《比利‧林恩的中場休息》再兩個月就要上映，他接受大陸雜誌《時尚先生 Esquire》9月專訪，談到外界都知道《比利》以3D、4K解析度、每秒120影格最新電影技術拍攝，但李安強調這部電影不是只賣高技術，「除了半場秀跟打仗聲光效果較多，其他還是以演員台詞為主。」電影故事與中心思想仍舊是李安最重視的部分。
談到電影使用的高科技，他說：「電影看清楚了挺可怕的。」認為最可怕的是演員臉上的氣色、皮都被看透了，讓他甚至不敢幫演員化妝。他希望電影保持新鮮，就要用看得更清楚的媒介讓觀眾去重新做夢、投射感情。
而電影的高技術其實也跟內容有所呼應。電影描述士兵比利的故事，認為戰地士兵腎上腺素都很高，所以當回到正常人生活中，看一切事物都覺得非常奇怪，「電影的新技術剛好幫他看清這一切，有種解釋的味道在裡面。」
對於電影技術太先進，多數戲院無法放映，他打了個比方：「就像小孩長大了你不能抱他，但等他長大生了小孩，你又可以抱了。」認為改變過程中的時間差是在所難免。《比利‧林恩的中場休息》11月11日在台上映。
(中時)
關鍵字：李安、《比利‧林恩的中場休息》
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