林光清做陶故事 侯孝賢監製拍《瓷林》

國家地理頻道「映像福爾摩沙」系列，9月2日(五)晚間9點首播由國際知名導演侯孝賢監製、金馬獎最佳紀錄片導演姚宏易執導、林強擔任配樂的紀錄片《瓷林》，電視首播前一晚特地在美麗華大直影城舉辦搶先特映會，映後由影片中主角林光清與製片張益誠分享拍攝過程心得。

《瓷林》是一部結合電影藝術與日用陶瓷台灣之光，相互激盪而成的作品，故事描述創辦人林光清年少時學做陶瓷，一次點窯火卻不慎整個窯爐炸開，威力之大讓林光清整個人被炸到牆壁差點連命都沒有，父親擔憂地問他：「你這樣子還要再做陶瓷？」林光清不假思索立即回答：「做啊 !怎麼不做」也因為這份堅持持續40多年，從替知名品牌生產，到現在自創品牌傳承台灣文化與工藝，這樣故事打動侯孝賢團隊及導演，才有這部《瓷林》紀錄片誕生。

瓷林創辦人林光清與製片張益誠，好友朱宗慶以及知名導演王童均出席這場首映分享會，在談到是甚麼樣機緣參與這部紀錄片拍攝，張益誠表示，當他看過林董事長的故事，看到林董事長對陶瓷的熱情、專注、堅持，和他生命中許多因挫折再起的感人事蹟，不僅是認同更是讚賞，能夠有這個機會為林董事長的理念和台灣陶瓷文化的傳承盡一份心力感到榮幸。

影片記錄林光清與員工之間的關懷互動，為了傳承台灣陶瓷工藝與在地文化而走向自創品牌的那份使命，透過導演獨特說故事的技巧，以及光影流動間唯美鏡頭畫面，將這部紀錄片呈現在觀眾眼前。至於為什麼要以紀錄片做為記載創業里程碑的方式？林光清談到，他看到德國、日本對於工藝文化的細膩與傳承，呈現出一個國家背後強大的力量，覺得台灣絕對不會輸給這些國家，想把畢生專注的陶瓷工藝傳承下去，因此想以影像說故事方式傳給觀眾。

首映會後還舉辦分享會，製片張益誠透漏拍攝時小花絮，因為林光清本身很愛跑步，拍攝時人跟機器都要跟著他跑，拍完後認真考慮是否要戒菸了，因為真的很吃力 ! ，「映像福爾摩沙」系列壓軸影片《瓷林》，9月2日週五晚間9點在國家地理頻道全台首播。

(中時)