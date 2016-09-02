凱雷攜手中國中信集團 競購麥當勞中港業務

路透引述消息人士指出，美國私募基金凱雷集團（Carlyle Group）與中國中信集團合組財團，欲競購麥當勞中國及香港的業務，估值在20～30億美元間。消息稱，由於麥當勞希望實體公司參與競購，故由中信集團出面。

根據先前報導，麥當勞委託大摩出售該集團在中國、香港及南韓的業務，共約2,800家餐廳；但前述消息人士表示，凱雷及中信僅對中國及香港的業務有興趣。對此消息，麥當勞發言人表示，該集團尚未作出最後決定，凱雷拒絕回應，中信也尚未回應。

(工商)