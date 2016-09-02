新加坡茲卡疫情擴散 增至189感染例

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新加坡今天表示，境內又發現38人感染茲卡（Zika）病毒，使得自當局於6天前通報首起本土感染例以來，感染茲卡病毒人數攀升至189人。

衛生部發表聲明說，部分新增感染例是在先前未通報感染的地區發現的。

衛生部未明確交代感染地點，但茲卡病毒每天都在當初的群聚感染以外地點擴散。

新加坡當局昨天表示，境內茲卡感染例暴增至151例，包括兩名孕婦感染。1050902

(中央社)