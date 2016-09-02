失敗31次再戰 埃及派《最高衝擊》角逐外語片

《最高衝擊》獲湯姆漢克斯高度推崇。（海鵬提供）

從未入選過奧斯卡的埃及，9月1日決議推出描述「後茉莉花革命」街頭抗爭的電影《最高衝擊》（CLASH），角逐第89屆奧斯卡最佳外語片獎項，可望成為黑馬。《最高衝擊》今年五月才以驚人的場面調度震撼坎城影展，七月又獲好萊塢男星湯姆漢克斯高度推崇，不僅在臉書大推，更親筆寫信向導演穆罕默德迪亞布（Mohamed Diab）致意，引發影壇高度注目。

有趣的是，埃及自奧斯卡成立外語片獎項至今、已推派過31次角逐，竟從未入圍過，加上國際媒體咸認，此次是埃及電影參賽奧斯卡60年來最有機會的一次，能不能順利「破蛋」入圍，也將成為埃及電影的記錄與指標。

《最高衝擊》描寫身分地位迥異的25個人，在開羅一場示威鎮暴中遭到逮捕，被關進囚禁車長達24小時的故事。全片皆在鎮爆警察卡車內外拍攝完成，運鏡大膽且創新，力道強大不僅震撼觀眾，也大獲國際媒體好評。美國《好萊塢報導》（THR）即讚嘆該片是部「強大且令人坐立不安」的電影，更將之列為今年坎城十大佳片。

《最高衝擊》在埃及擊敗許多好萊塢商業強片，票房大賣700萬台幣（200萬埃及鎊，埃及票價約台幣105元）。該片在美國電影專業網IMDb一度飆出8.5超高評價，法國本月上映，台灣則預計明春推出。導演穆罕默德迪亞布（Mohamed Diab）在得知出征奧斯卡後，對外界支持表達了感謝，並表示「這是好的開始，我衷心期盼能成為奧斯卡的最終選擇。」

(中時)