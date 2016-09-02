高雄建材展登場 料創10億商機

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高雄國際建材展今日正式開幕。（柯宗緯攝）

南台灣歷年來最大的專業建材展「2016高雄國際建材大展」，今（2）日起至5日在高雄展覽館舉行，今年共計300餘家廠商、展出1,000個攤位，展出內容有最新穎的智慧建築、智慧家居、環保建材、節能照明、衛浴、陶瓷、玻璃等應用建材，業者無不使出混身解數，預料吸引3萬民眾，可望創下10億商機。

本展以專業建材為主軸，展示規劃專區包含建材裝潢、環保綠建材、燈飾暨LED應用、建材綜合、衛浴廚具、鋁窗經營協會專區 、BNI高雄頂尖建築團隊專區、高雄市建築師公會專區、高雄市室內設計裝修公會專區等九大主題專區。

此外，本展除有各類最新的專業建材、技術展示外，更規畫多場專業建築師論壇，邀請國內外建築大師主講；還有「室內設計賞座談會」，邀請產業界6位專家進行演說與實務分享，讓參觀者能吸收更多最新潮的知識。

2016高雄國際建材大展每日上午10時到下午5時，採免費參觀入場，其中建築師、室內設計師等專業人士可於專屬櫃台換證入場，一般參觀民眾可事先上網登錄，或是現場填單換證入場。

(中時)