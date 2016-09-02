高雄建材展登場 料創10億商機
南台灣歷年來最大的專業建材展「2016高雄國際建材大展」，今（2）日起至5日在高雄展覽館舉行，今年共計300餘家廠商、展出1,000個攤位，展出內容有最新穎的智慧建築、智慧家居、環保建材、節能照明、衛浴、陶瓷、玻璃等應用建材，業者無不使出混身解數，預料吸引3萬民眾，可望創下10億商機。
本展以專業建材為主軸，展示規劃專區包含建材裝潢、環保綠建材、燈飾暨LED應用、建材綜合、衛浴廚具、鋁窗經營協會專區 、BNI高雄頂尖建築團隊專區、高雄市建築師公會專區、高雄市室內設計裝修公會專區等九大主題專區。
此外，本展除有各類最新的專業建材、技術展示外，更規畫多場專業建築師論壇，邀請國內外建築大師主講；還有「室內設計賞座談會」，邀請產業界6位專家進行演說與實務分享，讓參觀者能吸收更多最新潮的知識。
2016高雄國際建材大展每日上午10時到下午5時，採免費參觀入場，其中建築師、室內設計師等專業人士可於專屬櫃台換證入場，一般參觀民眾可事先上網登錄，或是現場填單換證入場。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。