《毒梟》第二季首映 看華格納莫拉逃獄

華格納莫拉飾演世界第一大毒梟，順利逃出監獄。（Netflix提供）

Netflix 原創影集《毒梟》第二季將在今日全球首映，一併提供第二季片段搶先看，帶領觀眾一窺帕布洛・艾斯科巴逃獄後，如何不帶刀槍即能順利逃過軍方天羅地網的緝捕，展現世界最大毒梟的勢力及魄力。同步也提供《Narcos 毒梟追捕計劃圖》，讓觀眾能在短短 90 分鐘內看完/或重溫精彩的《毒梟》第一季。

《毒梟》以真實故事為背景，描述了1980年代末期惡名昭彰的哥倫比亞毒梟帕布洛・艾斯科巴（Pablo Escobar）傳奇的一生，其中亦包含法律、政治、警察、軍隊和平民多方勢力都想操控古柯鹼 --- 這個曾是世界上最有價值的商品。

(中時)