物聯網智慧商機正夯 南臺科大辦企業論壇

「2016年IoT物聯網中小企業育成躍進論壇」今天在南臺科技大學登場。(曹婷婷攝)

南臺科大展示多項校方設計的物聯網智慧產品。(曹婷婷攝)

「2016年IoT物聯網中小企業育成躍進論壇」今天在南臺科技大學登場，以論壇方式分享智慧工廠、智慧醫療到全球物聯網發展，提供南臺灣企業透過智慧聯網，創造新一波企業育成轉型躍進商機。

這項論壇由經濟部中小企業處指導、南臺科技大學及多家上市公司和育成中心共同主辦，現場展現南臺科大師生智慧聯網研發成果、育成中心、培育企業及多家希望與育成中心進行群聚合作的上市公司，像廣積科技、泓格科技、精誠資訊、新漢等，透過展覽攤位展現歷年成果。

南臺科大校長戴謙表示，南臺科大育成中心在經濟部中小企業處指導，成立迄今已達19年，累積培育家數156家，其中，上市櫃公司有4家、新創企業有99家、青年創業家有70家，衍生企業有3家，今年更獲得美國InBIA育成協會頒發全球年度最佳大學孵化器首獎(University Incubator of the Year)，育成績效在台灣為數一數二的私立大學育成中心。

泓格科技副總鄭樹發肯定南臺科大專業發展定位明確，也因看中南臺以實務為導向的發展理念與泓格不謀而合，泓格科技在南臺成立「Indusoft Web Studio圖控軟體」推廣中心，以精實訓練課程協助學生厚植職場能力，有效縮短學用差距。

今天論壇包含戴謙、南科管理局副局長蘇振綱、經濟部中小企業處張淑媚組長、社團法人中華創業育成協會宋文龍南區副理事長及多家大學育成中心主任、經理蒞臨盛會，一同為南部大專院校產業提供更多創業新契機。

(中時)