台灣人東莞被砍 海基會發函盼查明事實

我要評比

有民眾家屬指控，2名台灣男子日前在東莞被砍，又遭到大陸公安拘留。海峽交流基金會已發函大陸海峽兩岸關係協會，請當地有關部門儘速查明事實，依法公允處理。

行政院大陸委員會晚間針對此事表示，有關2名國人在中國大陸東莞虎門被砍事件，海基會已發函大陸海協會，轉請當地有關部門儘速查明事實，依法公允處理。同時也請刑事警察局進行了解與查證。

另一方面，已請東莞台商協會就近了解情況，關懷、慰問傷者，提供家屬必要協助，並向當地有關部門表達關切，盼能儘速調查、還原真相。陸委會將持續關注後續相關訊息，維護國人合法權益。1050902

(中央社)