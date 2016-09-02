英最夯嬰兒名 艾梅里亞和奧立佛

我要評比

根據英國國家統計局今天公布的最新報告，2015年英格蘭與威爾斯地區出生的嬰兒，最受歡迎的女嬰名字為艾梅里亞，奧立佛則是最夯的男嬰名。

去年英格蘭與威爾斯地區共有69萬7852名嬰兒出生，自2011年以來艾梅里亞（Amelia）一直是最受歡迎的女嬰名字；奧立佛（Oliver）則是自2013年以來排名第1的男嬰名字。

統計發現，有17名男嬰及15名女嬰被取名為Baby。

艾拉（Ella）與米亞（Mia）去年擠進女嬰前10名。伊斯拉（Isla）與艾娃（Ava）這2個名字，自2005年來各勁升121及77名，也受到許多家長喜愛。

根據統計，2015年最受歡迎的女嬰名字依序為：艾梅里亞、奧莉維亞（Olivia）、艾蜜莉（Emily）、伊斯拉、艾娃、艾拉、潔西卡（Jessica）、伊莎貝拉（Isabella）、米亞、帕比（Poppy）。

與2005年相比，奧斯卡（Oscar）與諾亞（Noah）受到許多家長歡迎，排名分別晉升45及44名，2015年是諾亞首次晉升前10名最受歡迎的男嬰名字。拜2位王室王子之賜，哈利與威廉持續排名前10名。

根據統計，2015年最受歡迎的男嬰名字依序為：奧立佛、傑克（Jack）、哈利（Harry）、喬治、賈可布（Jacob）、查理、諾亞、威廉（William）、湯瑪斯（Thomas）、奧斯卡。1050902

(中央社)