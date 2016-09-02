主要景點接駁 杜拜推自駕迷你巴士
杜拜首度推出無人駕駛迷你巴士服務，展開為期1個月的試乘期，盼能將這種電動車拓展至全國。
法新社和PHYS.ORG網站報導，這輛10人座的電動小巴昨天在杜拜市中心的世界最高摩天樓哈里發塔（BurjKhalifa）附近首度上路，行駛了700公尺。
這款法國Easy Mile公司和總部設在杜拜的Omnix公司聯手打造的迷你小巴，由電動馬達發動，時速可達40公里。
拜尖端引導技術所賜，研發團隊說，這款巴士能隨周遭環境改變速度，假如有行人穿越其行駛路徑，也能完全停止行進。
杜拜交通運輸局（RTA）在聲明中說，這款迷你巴士能夠設定在杜拜主要觀光景點間行駛，包括哈里發塔、杜拜購物中心（Dubai Mall）、杜拜歌劇院（Dubai Opera）和阿爾巴哈購物中心（Souk al-Bahar）。
交通運輸局官員說，我們嘗試將這種車輛引進杜拜的交通網絡中，昨天的測試是「非常重要的第一步」。（譯者：中央社劉文瑜）1050902
(中央社)
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