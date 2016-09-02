土耳其哀悼烏茲別克總統過世

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土耳其今天宣稱烏茲別克總統卡立莫夫（Islam Karimov）已過世，但烏茲別克當局並未證實。

卡立莫夫統治烏茲別克超過20年。

法新社與英國廣播公司（BBC）報導，土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）在電視轉播的內閣會議表示：「烏茲別克總統卡立莫夫已過世。祈求阿拉讓他安息。」

烏茲別克政府今天的聲明指他病危，表示他的健康在中風後「急劇」惡化。

烏茲別克官員8月28日首度透露卡立莫夫住院後，有關他健康狀況的傳言就滿天飛，甚至有設在海外的反對派媒體聲稱，卡立莫夫已去世。

烏茲別克1991年脫離蘇聯獨立之前，卡立莫夫就一直以鐵腕統治這個國家，人權團體長久以來痛批他殘酷鎮壓異議人士。1050902

(中央社)