瑞典片《明天別再來敲門》 角逐奧斯卡外語片

伊達安格沃（左）菲利浦柏格在電影中共譜戀曲。（海鵬提供）

世界各國本月將推派電影角逐明年奧斯卡，「申奧」佳片紛紛出籠。繼上週德國選派今年創下坎城最高評價的《顛父人生》（Toni Erdmann）後，埃及昨天打出「時事牌」，推出「後茉莉花革命」的好評電影《最高衝擊》（Clash）搶攻奧斯卡；瑞典則打出「票房牌」，選派該國32年來最賣座電影《明天別再來敲門》（A Man Called Ove）出國比賽。

《明天別再來敲門》瑞典票房高達6億台幣票房，打敗眾好萊塢鉅片榮登冠軍寶座，不僅國內橫掃「瑞典奧斯卡」七大獎提名，國際上更屢奪觀眾票選獎，順利取得「申奧」門票。

《明天別再來敲門》除將代表瑞典角逐第89屆奧斯卡最佳外語片獎，更同時獲第29屆「歐洲電影獎」提名參賽觀眾票選獎。

電影講述一名古怪鰥夫歐弗（洛夫拉斯卡Rolf Lassgard 飾）試圖尋死，卻在瀕死前浮現他人生所有美好時刻。劇情悲喜調製得宜，親情愛情都刻骨銘心，令人心碎又心醉。導演漢斯霍姆還找來瑞典俊帥男星菲利浦柏格 ( Filip Berg )及氣質女星伊達安格沃（Ida Engvoll）片中共譜戀曲，完美呈現年輕歐弗與愛妻桑雅相識、相知、相守、相扶持的每個浪漫時刻。

伊達在電影《明天別再來敲門》化身美麗佳人桑雅，她與歐弗在火車上巧遇，當查票時，歐弗因沒錢付車資陷入窘境，桑雅於是大方替他付了車資，化解他的危機。令人意外的是，這張票竟成了她通往幸福愛情的入場券。

桑雅在電影《明天別再來敲門》宛若國民女神，幾乎是人人心中最美好回憶的表徵，片中師範學校畢業的她，因車禍導致流產，還從此半身不遂。她在得知失去企盼已久的孩子時，心碎痛哭令觀眾跟著一掬同情之淚。但令人敬佩的是，她並沒因此放棄人生，反而更努力充實自己，克服萬難成為教師，還引導許多中輟生回到人生正途，一句她鼓勵低潮丈夫的話「人嘛，要不就死，要不就想辦法活著」充滿生命智慧，讓觀眾感動得熱淚盈眶。電影將於9月9日在台上映。

(中時)