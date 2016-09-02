美7月工廠訂單 創去年10月來最大漲幅

美國商務部周五公布7月工廠訂單增加1.9％、創去年10月以來最大漲幅，並一反過去前兩個月下跌。7月工廠訂單表現強勁，主要歸功於波動性高的運輸設備訂單激增10.6％。不過整體來說，今年對製造業者並不好過，因為前7個月的新工廠訂單仍較上年同期減少3.1％。

(工商)