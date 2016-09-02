高雄建材展 德衛浴玻璃水龍頭吸睛
水晶玻璃水龍頭，極致工藝令人驚艷！高雄國際建材展今日登場，德國百年衛浴公司Hansgrohe集團，推出一體成型、透明水晶玻璃打造的水龍頭，宛若一項藝術品，可清晰看見水流軌跡，堪稱全展最吸睛產品。
創立於1901年，源自德國黑森林的Hansgrohe漢斯格雅集團，旗下擁有尊貴品牌Axor，以及百年德國工藝衛浴品牌hansgrohe。Axor長期與各領域的設計師合作，打造不同凡響的特色作品，讓浴室和廚房充滿設計感，交織出個人化兼具的空間美學。
hansgrohe產品包括衛浴設備、廚房龍頭、蓮蓬頭、淋浴系統及恆溫龍頭等. Axor 和 hansgrohe享譽全球的品質在全球各地雙雙榮獲多項獎項的肯定，奠定Hansgrohe集團在衛浴廚房科技的領導地位。
今年進軍南台灣，自9月2日至9月5日，於高雄展覽館舉辦的國際建材大展展出，多功能廚衛產品和經典設計師作品一次呈現，顛覆消費者對廚衛生活的想像。
尊貴品牌Axor，長年透過與不同領域的設計師、建築師合作激盪出新的火花，探索廚衛作品的無限可能性。甫上市的Axor One也在本次大展中正式在台亮相。
Axor與設計師Philippe Starck共同打造的Axor Starck V系列，透過水流漩渦的展演，表現水的自然體態，把日常生活中平凡無奇的理性的用水機能轉為感性的美學生活，讓水龍頭從一個簡單的商品轉化為極具價值的資源。
功能設計上，Axor Starck V有機材質的水晶玻璃所打造，搭配開放式的出水口設計，在使用時不僅可以清楚看到水流的軌跡外，水晶玻璃防刮及高硬度的特色也讓這只龍頭更加耐用，完美詮釋Axor對於美學與功能兼具的設計信念。
(中時)
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