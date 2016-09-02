受不了陸客亂抓 東京水族園今關閉體驗區
暑假期間旅日人數大增，日本葛西臨海水族園宣布，因受不了陸客不遵守規範的行為，從今日(9/2)起將暫時關閉園區內鯊魚和魔鬼魚的觸摸體驗區，盼藉此讓魚群好好休養。
據《產經新聞》表示，由於暑假期間入場人數增加，園方認為有必要暫時關閉體驗區，讓魚群休養、恢復水質。此外園方表示，陸客常以引人注目的方式拉扯魚，或用指甲刮傷魚身等違反規定的方式觸摸魚，已導致體驗區的魚日漸虛弱。
儘管園方已派出3名工作人員從旁督導，要求遊客觸摸前務必洗手，然而暑期遊客人數過多，常有遊客以塗抹過防曬乳的手伸入水族箱摸魚，導致水質惡化、魚群食慾不振等。
該體驗區於2009年設立，14公尺長的水族箱共有10隻小型的鯊魚及魔鬼魚，讓遊客體驗輕撫、觸摸。目前園方尚未決定重新開放體驗區的日期。
(中時電子報)
文章來源：產經新聞
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