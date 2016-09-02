涉勾結毒販運毒當績效 調查官遭起訴

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調查局高雄市調查處蔡姓組長涉嫌私自與游姓毒販接觸，由游男安排走私安毒當績效，意圖申領緝毒獎金。高雄地檢署偵結，依利用職務詐取財物未遂罪嫌起訴。

調查局高雄市調查處去年查獲游男涉嫌走私安毒40公斤，游男提條件安排再從大陸走私安毒70公斤給檢調當績效，以換取依證人保護法免刑或減刑，被辦案的檢檢調拒絕；但蔡男涉嫌私自與游男接觸，同意安排取得緝毒績效。

游男聯絡在大陸的友人安排走私安毒70公斤來台，並由罹患癌症的曾姓男子當人頭供蔡男查獲，意圖申領緝毒獎金，原先承辦的調查官得知後找蔡男理論，因而東窗事發，檢方傳訊蔡男後以新台幣10萬元交保。

高雄地檢署偵結，依利用職務詐取財物未遂罪嫌起訴蔡男；游男涉及運輸毒品罪嫌也已起訴。1050902

(中央社)