高雄大雨成災 市府二級開設嚴加戒備

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高雄市今天傍晚起雷雨交加、瞬間大雨不斷，造成全市多處積水，市區交通大打結，市府1999接獲淹水通報接到手軟，市府豪雨災害應變中心晚間也二級開設嚴加戒備。

市府新聞局說，受低壓帶影響，市區發生強降雨，部分地區時雨量超過100毫米以上，全市隨即啟動防汛整備業務，於晚間8時成立高雄市豪雨災害應變中心三級開設，並於9時30分提升為二級開設，並要求市區區公所進行區級應變中心開設。

新聞局說，市區道路通報淹水案件共約53件，以三民、苓雅、鹽埕等區較為嚴重。中華地下道曾一度封閉，目前已開放，河西一路鐵道橋下因路面淹水目前封閉中。在防汛備料方面，各區公所已自儲防汛沙包並供民眾索取。

市府1999截至晚間8時30分共接獲逾40件淹水通報，其中晚間7時前後至8時30分就湧入27件。

中華路地下道因積水宣洩不及，晚上8時左右還有小客車受困拋錨，所幸多名員警及時冒雨上前推車協助車主脫困，自立、九如路口也積水，民眾涉水而過有如渡溪，三民區也有民宅積水快淹至騎樓，全市許多大樓地下室也都啟用防水閘門，防範地下室淹水。

田寮區大同里菜堂東橋及宅萊橋傍晚6時50分起也因大雨積水封橋。

高市水利局說，晚間7時前後瞬間大雨襲來，直到近9時雨勢才趨緩，造成市區多處積水，其中以三民、苓雅、鹽埕、鼓山等區較嚴重，白天雖間歇性陣雨不斷，但沒有那麼嚴重，晚間各地積水10至30多公分不等。

另外，下午積水災情較嚴重者包括前鎮區中平路，捷運草衙站1號出口暴雨積水；前鎮區草衙金福大貨車專用道淹水超過一個輪胎高度一度道路封閉，直到水退才開放。燕巢區阿公店水庫疏洪道下午因水已溢過路面封閉，燕巢區瓊林往岡山區大莊便道擺設紐澤西護欄。

新聞局指出，高雄轄區內已有七賢、大義等22處抽水站起抽，並有典寶溪等A、B等9處滯洪池開始滯洪，水利局已要求各抽水站加派人力進駐戒備。1050902

(中央社)