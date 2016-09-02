高屏累積雨量逾300毫米 防大豪雨

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中央氣象局觀測，高雄及屏東今天到晚上10時，累積雨量已超過300毫米，今晚到明天應防大豪雨。

氣象局今晚持續發布豪雨特報，今晚到明天，高雄市及屏東縣將有局部大豪雨，台南市有局部豪雨，嘉義及北部地區也易有局部大雨。

氣象局提醒民眾注意雷擊、強陣風，另因適逢大潮，沿海低窪地區要防淹水，山區注意坍方、落石及溪水暴漲。

根據氣象局定義，24小時累積雨量達350毫米以上，稱為大豪雨。

氣象局觀測，今天0時到晚上10時，屏東東港鎮、高雄林園區、高雄小港區累雨量都超過300毫米。1050902

(中央社)