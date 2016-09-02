何智苑金馬秀中文 陳柏霖教的

陳柏霖喜歡在片場，覺得有種歸屬感。（men's uno提供）

陳柏霖今年深耕韓國，他擔任雜誌《men's uno》9月號封面人物，訪問時談到與何智苑搭檔的最新電影作品《危險羅曼史》，是陳柏霖的第一部韓國電影，他說：「這是個神秘、浪漫、有驚喜的 角色，而且都是英文台詞。」陳柏霖也利用拍片期間築起文化連結，「我與智苑私底下會互教中文跟韓文。她去年受到金馬獎邀請與張震一起擔任頒獎嘉賓，那段中文都是我教他的。」

前陣子剛播完的實境節目《我們相愛吧！》讓觀眾透過宋智孝看到陳柏霖戀愛的樣子，他說：「跟智孝一起過好幾個月，很好玩、不太像在工作，沒有劇本，我想看會發生什麼事情,，所以都是透過很本能的反應，呈現好玩浪漫的場景給觀眾看。」

(中時)